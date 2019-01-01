В финал отбора главы Добрянского района вышли действующий глава и его заместитель Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Добрянской думы провели голосование по отбору претендентов-участников второго тура выборов главы городского округа. Во второй тур вышли действующий глава Константин Лызов (поддержали десять депутатов) и первый заместитель главы муниципального района Николай Поздеев (девять — «за»).

Двух других претендентов — директора МБУК «Полазненский центр творчества и досуга» и депутата думы Добрянского городского округа Артёма Балаухина и вице-спикера Земского собрания Добрянского муниципального района Ларису Лузину — поддержали по три думца.