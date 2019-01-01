Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 6 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Кто хочет стать Снегурочкой? Впервые ведущую праздничной программы выберут сами пермяки.

Знать и решать проблемы людей. Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл приём граждан.

В Перми снесли пять аварийных домов. Более 100 человек получили новое жильё.

Победы федерального значения. Пермские педагоги подтверждают свой высокий профессиональный уровень.

Осторожно, комиссия! Банки могут взимать плату за свои услуги при оплате ЖКУ.

Обучать и помогать. В рамках проекта «Старшее поколение» идёт переобучение предпенсионеров и развивается «серебряное» волонтёрство.

Кто защитит людей от собачьей угрозы? В Перми усилены меры по отлову безнадзорных животных.

Таланты без границ. В Перми прошёл фестиваль творчества «Преодоление. Дети — 2019».

«Вместе мы сможем больше». VI Пермский краевой семейный форум собрал участников со всего края.

Жалобы потребителей примет МФЦ. Пермяки могут обратиться в Роспотребнадзор через многофункциональные центры.

В Перми введены новые маршруты. Для удобства пассажиров увеличивается количество автобусов, следующих до Перми I.

Европа в гости к нам. Прикамье стало площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества с Европейским союзом.

В автобус — с картой. В Перми продолжается переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте.

Знать меру. Чем обрабатывают дороги в Перми и как избежать гололёда.

Дмитрий Фёдоров: Все достижения — наша общая заслуга. Депутат Пермской городской думы — об итогах трёх лет работы и планах на будущее.

Биометрия: что это? Разбираемся, что такое биометрические данные и как они упрощают нашу жизнь.

Завершилась «Радуга Прикамья — 2019». Краевой фестиваль молодых кинематографистов объявил победителей.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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