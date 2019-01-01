«Гайвинского стрелка» арестовали на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Сегодня, 5 декабря, Орджоникидзевский районный суд выбрал меру пресечения для 50-летнего мужчины, открывшего на Гайве огонь из ружья.

Как сообщает Pro Город, мужчину арестовали на два месяца.

Напомним, что утром 4 декабря на пересечении ул. Вильямса с ул. Писарева (Гайва), находясь в состоянии опьянения, пермяк начал стрелять из незарегистрированного ружья из окна квартиры по прохожим. Затем он вышел на улицу и продолжил стрельбу, убив женщину и ранив молодого человека. При задержании он успел ранить сотрудника Росгвардии.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).

Также отметим, что сегодня СУ СКР опубликовал видео осмотра места происшествия.