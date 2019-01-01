Дмитрий Енцов журналист За первые четыре дня действия проездных куплено более 400 единиц Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми за четыре дня действия системы проездных в общественном транспорте для нельготных категорий продано более 400 транспортных карт (проездных). Об этом рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

По его словам, по ним совершено более 300 поездок, а общая сумма пополненных средств составила 120 тыс. руб.

Напомним, эксперимент по внедрению проездных для нельготников (для всех, кроме школьников, студентов и пенсионеров) стартовал 1 декабря. Одна поездка по ним также составляет 20 руб.