В Прикамье активизировались мошенники, выступающие от лица Роспотребнадзора Поделиться Поделиться Твитнуть

Участились случаи, когда в адрес физических и юридических лиц Почтой России направляются постановления о назначении административного наказания с требованием об уплате определённой суммы штрафа, вынесенные якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора. О мошенниках информирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

При этом указанные в постановлении реквизиты не соответствуют действительным реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

«В этой связи рекомендуем проявлять бдительность и обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также в Управление», — напоминают в ведомстве.

Также там отмечают, что при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счёт территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации. Соответственно, никакая иная организация не может выступать в качестве получателя платежа.

«Также следует учитывать, что наложение штрафа не может происходить «неожиданно»: этому всегда предшествуют действия по проведению проверки соответствующего лица со стороны органов Роспотребнадзора и предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ административные процедуры, о проведении (выполнении) которых лицо предварительно информируется и ему направляются необходимые документы», — напоминают специалисты ведомства