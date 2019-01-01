Определён подрядчик, который разработает для Прикамья электронную модель территориальной схемы обращения с отходами

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В Прикамье подвели итоги аукциона на поиск подрядчика по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории региона. О результатах аукциона сообщает «РБК-Пермь».

Всего в тендере участвовали две компании. Победителем признано московское ООО «Большая тройка», оценившее свои услуги в соответствии с максимальной ценой контракта — 3,8 млн руб. Второй участник — калининградское ООО «Иннобалт» —оценило свои услуги на 10 тыс. руб. дешевле заявленной максимальной цены контракта.



Напомним, что модель обращения с ТКО в Прикамье должна включать базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на территории Пермского края деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории Пермского края, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.





