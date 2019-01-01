Дмитрий Енцов журналист Семье погибшей от «гайвинского стрелка» выплатят 500 тыс. руб.

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В пресс-службе краевой администрации сообщили о суммах материальных выплат семье погибшей пермячки и раненым от рук «гайвинского стрелка».

Семья погибшей получит 500 тыс. руб., пострадавшие — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Точная сумма будет зависеть от тяжести ранений.



Напомним, около 5 часов утра 4 декабря в Перми на пересечении ул. Вильямса с ул. Писарева (мкрн Гайва) мужчина открыл стрельбу из ружья, в результате чего одна прохожая была убита, ранен сотрудник Росгвардии и ещё один прохожий.



По словам и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова стрельбу вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — станет известно по результатам экспертизы).



Жизни раненых ничто не угрожает. От стрельбы пострадали несколько припаркованных автомобилей.