Дмитрий Енцов журналист Около Центрального рынка снесут аварийный дом

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Двухэтажный дом напротив Центрального колхозного рынка по адресу: шоссе Космонавтов, 25, будет снесён. Об этом «Новому компаньону» рассказали в городской администрации.

«Многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Расселение планируется после 2021 года. Снос — после окончания расселения», — отметили в мэрии.