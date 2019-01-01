«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны свыше 70 единиц ствольной и реактивной артиллерии Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» поставила свыше 70 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также запасные части и принадлежности Министерству обороны РФ. Все поставки проводились в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 года, сообщают на предприятии.

По программе этого года ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы») в совокупности отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» и самоходных гаубиц «Гвоздика», провело капитальный ремонт и модернизацию боевых машин реактивных систем залпового огня «Град». Поставка военной техники в подразделения Минобороны России завершилась на прошлой неделе.

Ранее, в октябре, предприятие завершило комплекс работ по ремонту и модернизации порядка 20 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» до уровня «Торнадо-Г». Техника уже поступила на вооружение в подразделения Минобороны России.