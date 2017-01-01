«Мотовилихинские заводы» передали Минобороны последние пять РСЗО «Торнадо-Г» в рамках контракта 2019 года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото ГП «Мотовилихинские заводы»

ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы» (входит в периметр Госкорпорации «Ростех»), отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мотовилихинские заводы» в полном объёме и в установленные контрактом сроки выполнили комплекс работ по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град» до уровня «Торнадо-Г», предусмотренный программой 2019 года, отмечают на предприятии.

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».

«Торнадо-Г» — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град» (разработчик — АО «НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева», входит в АО «НПК «Техмаш»). Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Российской армии в 2014 году.