Прибыль среднего и крупного бизнеса Прикамья за год выросла на 51% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным оперативной статистической отчётности за январь — сентябрь 2019 года, организациями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 241,8 млрд руб., что на 69,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Речь идёт о предприятиях среднего и крупного бизнеса, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек.

В целом по краю 69,0% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 252 млрд руб. Это на 51,1% превышает уровень соответствующего периода прошлого года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,4% и составила 10,2 млрд руб.