Главой Нытвенского ГО избран Ринат Хаертдинов Поделиться Поделиться Твитнуть

Главой Нытвенского городского округа стал глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов. Его кандидатуру поддержали 16 из присутствовавших на заседании думы 19 депутатов.

Напомним, что его соперником был начальник МКУ «Управление капитального строительства» Александр Попов.

Помимо них в конкурсе участвовали заместитель главы по инфраструктуре Андрей Блинов, сотрудник районной администрации Дмитрий Гилёв и сотрудник ООО «Нытвенский мясокомбинат» Лариса Смирнова.