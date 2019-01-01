Сергей Никифоров назначен вице-премьером краевого правительства

Он будет курировать сферу здравоохранения Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, в ходе заседания краевого правительства, губернатор Прикамья Максим Решетников представил своего советника Сергея Никифорова в качестве заместителя председателя правительства Пермского края. На новой должности он будет курировать сферу здравоохранения.

Напомним, что 2 октября Никифоров был назначен советником губернатора по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда» Сергея Никифорова.

В 2012 году Сергей Никифоров занимал должность директора по развитию производственных систем ОАО «Пермский моторный завод» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»). В 2017 году Сергей Никифоров был назначен советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по вопросам повышения эффективности государственного управления.

По словам Дмитрия Овсянникова, Сергею Никифорову досталась одна из самых объёмных и проблемных сфер Севастополя — повышение эффективности процессов управления и предоставления услуг населению. Самым первым и успешно показавшим себя стал проект «Бережливая поликлиника», реализованный во всех больницах города. Проект обеспечил повышение доступности медицинской помощи в 4,5 раза и удовлетворённости горожан медпомощью на 24%.

Также Сергей Никифоров был причастен к реализации 55 проектов по повышению эффективности работы в органах государственной власти: ДИЗО, Департаменте архитектуры и градостроительства, Севреестре, Главном управлении информатизации и связи, Департаменте городского хозяйства, Департаменте капитального строительства и МФЦ. Обучение прошли более 1,5 тыс. сотрудников ведомств и организаций, в том числе управленческие команды 10 регионов России. В итоге сроки предоставления услуг в среднем сократились на 70%, пропускная способность выросла на 65%, а количество жалоб снизилось на 33%.