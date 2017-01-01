У Максима Решетникова появился советник по повышению производительности труда Ранее Сергей Никифоров был советником врио губернатора Севастополя

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Фото: Facebook

Как стало известно «Новому компаньону», губернатор представил членам администрации губернатора и правительства своего нового советника по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда» Сергея Никифорова.

Сергей Никифоров приступил к своим обязанностям со 2 октября.

В 2012 году Сергей Никифоров занимал должность директора по развитию производственных систем ОАО «Пермский моторный завод» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»). В 2017 году Сергей Никифоров был назначен советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по вопросам повышения эффективности государственного управления.

По словам Дмитрия Овсянникова, Сергею Никифорову досталась одна из самых объёмных и проблемных сфер Севастополя — повышение эффективности процессов управления и предоставления услуг населению. Самым первым и успешно показавшим себя стал проект «Бережливая поликлиника», реализованный во всех больницах города. Проект обеспечил повышение доступности медицинской помощи в 4,5 раза и удовлетворённости горожан медпомощью на 24%.

Также Сергей Никифоров был причастен к реализации 55 проектов по повышению эффективности работы в органах государственной власти: ДИЗО, Департаменте архитектуры и градостроительства, Севреестре, Главном управлении информатизации и связи, Департаменте городского хозяйства, Департаменте капитального строительства и МФЦ. Обучение прошли более 1,5 тыс. сотрудников ведомств и организаций, в том числе управленческие команды 10 регионов России. В итоге сроки предоставления услуг в среднем сократились на 70%, пропускная способность выросла на 65%, а количество жалоб снизилось на 33%.