В ноябре в пермскую скорую помощь поступило 27 вызовов от укушенных собаками Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщают в пермской скорой помощи, за ноябрь поступило 27 вызовов от укушеных собаками. Из них семь — это дети до 14 лет.

Из укушенных пять человек госпитализированы, остальные — отказались от госпитализации или ограничились услугами травмпункта. Тяжёлый случай один, произошедший 29 ноября в микрорайоне Висим.

В скорой помощи акцентируют внимание на том, что их статистика касается только вызовов, отработанных «скорой»: «Сколько покусанных обратились в медицинские учреждения самостоятельно или не обратились вовсе, мы не знаем; предполагаем, что их в несколько раз больше».

Напомним, что в пятницу, 29 ноября, на детей в микрорайоне Висим напала стая бродячих собак. Мальчик 7 лет был сильно покусан и госпитализирован реанимационной бригадой в краевую детскую клиническую больницу в тяжёлом состоянии.



