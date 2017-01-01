Одна из напавших на ребёнка собак принадлежала пенсионерке Агрессивную стаю собак нашли по следам на снегу и крови на лапах

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Фото: Ирина Молокотина

Как сообщает интернет-газета «Текст», после нападения на 7-летнего мальчика специалисты по отлову собак провели на Висиме операцию по поиску агрессивной стаи животных.

Специалисты шли от места нападения по следам собак, оставленным на снегу. Следы вывели к частному дому, в котором живёт 80-летняя женщина. Войдя при помощи полиции на территорию дома, ловцы обнаружили трёх крупных собак, у которых были следы крови на лапах. Все собаки были изъяты.

По предварительной информации, одна из собак принадлежала хозяйке дома, а двух других она подкармливала. Причём эти две собаки были чипированы — они прошли стерилизацию в муниципальному приюте и получили новых хозяев. Как они попали к пенсионерке, пока не ясно.

Несмотря на это, отлов продолжается. Сегодня на Висиме в ходе зачистки территории были пойманы ещё две крупные собаки.

Напомним, что вечером 29 ноября в Мотовилихинском районе, когда дети катались с горки в логу, на 7-летнего ребёнка набросилась стая бездомных собак. Прохожий мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. В настоящее время ребёнок находится в больнице: здоровью мальчика причинён тяжкий вред.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», повлёкшему по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

Кроме того, вчера вечером мэр Перми Дмитрий Самойлов уволил начальника службы по регулированию животных Игоря Сафонова и сообщил о кратном увеличении количества ловцов и усилении патрулирования.