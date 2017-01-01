«Азот» удостоен Гран-при березниковского экологического конкурса

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» удостоен Гран-при конкурса среди учреждений, предприятий и организаций города Березники «Экоимидж-2019». Награды за активное участие в экологических мероприятиях, а также диплом и кубок от администрации города Березники были вручены представителям завода в рамках ноябрьского заседания «Экологической трибуны», сообщает пресс-служба предприятия.

Конкурс «Экоимидж» организован управлением по охране окружающей среды и природопользованию администрации Березников. В 2019 году он прошёл в четвёртый раз. Участие в нём приняли 24 учреждения. На заседании «Экологической трибуны» были названы победители в номинациях.

Филиал «Азот» принимает активное участие во всероссийских, краевых и городских экологических мероприятиях, в том числе по сбору батареек и макулатуры, а также оказывает спонсорскую поддержку. В 2019 году предприятие участвовало в таких акциях, как «Крышечки добра», «Твое дерево городу», «Подари жизнь дереву», «Вода России». Представители Совета активной молодёжи «Лига лидеров» принимали участие и занимали призовые места в городском экоквесте «Чистые игры», выезжали на субботники в летний период.

Отдел экологии филиала регулярно проводит природоохранные мероприятия и готовит экологические отчёты предприятия. В них представлена вся информация о природоохранных мероприятиях завода. Затраты на капитальные ремонты и модернизацию производства филиала «Азот» в 2019 году составят 2,9 млрд руб. И многие проекты имеют экологическую составляющую.

На «Экологической трибуне» вновь было подчёркнуто, что самым ярким событием этого года стал эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный Советом активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров». Он посвящён 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского — известного учёного, практика-озеленителя.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии, начальник отдела:

— Филиал «Азот» — предприятие с повышенной экологической ответственностью. Мы понимаем, насколько важна эта сфера. Приятно, что на заседании «Экологической трибуны» присутствовали гости из краевой столицы. Оксана Харитонова, организатор пермского фестиваля «Сады над Камой», заинтересовалась проектом нашей молодёжи «Город-сад. Наследие» и приехала лично познакомиться. В целом замечательно, что Березники из года в год становятся лучшими в Пермском крае по проектам в сфере экологии.

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