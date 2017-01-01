В Пермском крае в калужской свинине нашли курятину

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В Пермском крае в тушёнке из свинины обнаружили куриное мясо. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.

По запросу ведомства ФГБУ «Свердловский референтный центр» провело лабораторные исследования проб мясной продукции. В одной из них, мясных консервах «Свинина высшего сорта», было выявлено содержание ДНК курицы, а также жвачных животных. Согласно ветеринарному свидетельству из ФГИС «Меркурий», тушёнка из «свинины» была произведена АО «Итера» из города Балабаново Калужской области. Поскольку в маркировке продукции отсутствовало упоминание о других видах мяса, используемых при её изготовлении, Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю «принимаются меры административного реагирования».



Проверка проводилась Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю в отношении ООО «Исеть-торг», было взято пять проб мясной продукции.