Губернатору показали раскраску новых пермских трамваев
Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил цеха производителя трамваев ООО «ПК «Транспортные системы». Напомним, именно эта компания выиграла аукцион на поставку восьми новых трамваев для Перми.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Проверил в Петербурге на заводе «Транспортных систем», как собирают трамваи, которые скоро будут возить пермяков. Производство создавали европейские инженеры специально под сборку трамваев — впечатляет. Весь технологический процесс показал президент компании Феликс Львович Винокур. Первые два (красных), модели «Лев» и «Львёнок», проходят сейчас покраску и на днях будут отправлены к нам. Самый большой на 250 человек — трёхсекционный — самый современный в стране по «начинке». В мае компания должна поставить в Пермь ещё семь штук разной комплектации.
Губернатору показали, как будет выглядеть раскраска трамваев, — она выдержана в стиле муниципального автобусного парка в красном цвете, с изображением медведя.
Контракт с победителем аукциона заключён 27 ноября. Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).
По условиям соглашения, трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.