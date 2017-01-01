Губернатору показали раскраску новых пермских трамваев

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил цеха производителя трамваев ООО «ПК «Транспортные системы». Напомним, именно эта компания выиграла аукцион на поставку восьми новых трамваев для Перми.

Фото: Instagram

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Проверил в Петербурге на заводе «Транспортных систем», как собирают трамваи, которые скоро будут возить пермяков. Производство создавали европейские инженеры специально под сборку трамваев — впечатляет. Весь технологический процесс показал президент компании Феликс Львович Винокур. Первые два (красных), модели «Лев» и «Львёнок», проходят сейчас покраску и на днях будут отправлены к нам. Самый большой на 250 человек — трёхсекционный — самый современный в стране по «начинке». В мае компания должна поставить в Пермь ещё семь штук разной комплектации.

Фото: Instagram

Губернатору показали, как будет выглядеть раскраска трамваев, — она выдержана в стиле муниципального автобусного парка в красном цвете, с изображением медведя.

Контракт с победителем аукциона заключён 27 ноября. Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

По условиям соглашения, трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.