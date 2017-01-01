Экс-глава Чернушки победил на довыборах

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В минувшее воскресенье, 1 декабря, в Чернушке прошло отложенное голосование по выборам в одномандатном округе №20. Напомним, ТИК Чернушинского городского округа признала выборы здесь несостоявшимися.

После регистрации в округе осталось всего два кандидата: спикер Земского собрания Сергей Крылов и бывший глава Чернушки Иван Ратегов. И за неделю до голосования, 2 сентября, Сергей Крылов отказался от участия в выборах.

Он пояснил СМИ, что пошёл на это, поскольку Иван Ратегов «не должен быть депутатом». В соответствии с действующим законодательством, ТИК будет обязана взыскать с кандидата, из-за которого было проведено отложенное голосование в 20-м округе, все расходы, понесённые комиссией при подготовке и проведении избирательной кампании. Основываясь на имеющихся прецедентах иных муниципальных кампаний, эта сумма превысит 100 тыс. руб. Крылов сказал, что готов возместить все расходы.



По результатам голосования Иван Ратегов с результатом в 50,37% стал депутатом. Крылов, зарегистрировавшийся уже как самовыдвиженец, набрал 35,58% голосов. У представительницы КПРФ пенсионерки Екатерины Глумовой — 5,42% голосов, у замдиректора по экономике, финансам и правовым вопросам ООО «ЭнергоИнвест» Дмитрия Галашова, который был «техническим» кандидатом Ратегова, — 2,2%. Последнее место — у безработного Семёна Деулина (ЛДПР), он набрал 1,9%.



Согласно действующему законодательству, кандидат, который последним снял свою кандидатуру с выборов и сорвал их, должен заплатить штраф.



Жалоб на ход голосования и его результаты не поступало. Заключительные выборы 2019 года прошли спокойно и без нарушений, отметили в краевой избирательной комиссии.



Напомним, что похожая ситуация произошла в округе №2 по выборам депутата Заксобрания края. Сорвавший выборы Игорь Орлов оштрафован на 8 млн руб.

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