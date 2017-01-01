Партия открытых дверей Путь ЛДПР к новому избирательному циклу

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«Новый компаньон» продолжает цикл публикаций, посвящённых политическим партиям. Следом за «Справедливой Россией» мы разбираем историю и перспективы ЛДПР. Из всех партий она считается наиболее «доступной». Руководство и «владельцы» местного отделения ЛДПР меняются каждый раз накануне выборов, причём зачастую неоднократно. И в пользу неожиданных фигур. Политологи говорят, что в преддверии кампаний Москва, назначая временных и откровенно слабых и. о., как будто объявляет «торги» на партийную «франшизу», а победителя выбирает посредством «аукциона». При этом немаловажно, чтобы этот победитель чтил правила игры и понимал, что в списках должны оказаться те, кто должны. Ситуация в реготделении ЛДПР сегодня не стала исключением. Формальное отстранение и. о. координатора Олега Постникова и замена на его помощника Константина Бусовикова являются таким сигналом потенциальным инвесторам. Учитывая сложившиеся традиции, с высокой долей вероятности можно снова ждать «неожиданного человека». Хотя у Олега Постникова высокие шансы удержать влияние даже при новом «собственнике».

У ЛДПР может быть только один яркий лидер. Чрезмерная активность других личностей может пойти им во вред

Фото: Сергей Копышко

Договороспособность Аликина

Точкой отсчёта партийной истории в нашем проекте «Партии на продажу» является 2006 год. Тогда впервые в истории Пермского края было решено, что Законодательное собрание наполовину формируется по пропорциональной системе, и партии приобрели новый политический смысл.

Во всех трёх созывах Законодательного собрания ЛДПР стабильно получает пять мандатов. На выборах 2006 года Пермское отделение ЛДПР стало третьим с результатом 13,81% (второй результат был у СПС). Основным спонсором партии в то время был предприниматель Андрей Аликин. По мнению одного из собеседников, из всех местных лидеров ЛДПР Аликин был самым независимым и, что немаловажно, договороспособным, на хорошем счету в Москве. «Он был одновременно и «кошельком», и лидером реготделения», — говорит источник. Дополнительным «ресурсом» был также предприниматель Игорь Рогожников. Помимо Аликина и Рогожникова во фракцию в первом созыве входили гендиректор АО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин, бизнесмен Игорь Кашин и Сергей Митрофанов.

Политический консультант Сергей Иванов считает, что договороспособность отчасти была продиктована нехваткой опыта. Поэтому фракция предпочитала следовать за более старшими «коллегами» из других партий. Активной деятельности в Законодательном собрании и за его пределами партия тогда не вела.

Цитата: «Исторически в Пермском крае много протестного населения. Это связано с пенитенциарными учреждениями, которые расположены на территории региона. Этому населению без разницы, за кого голосовать, лишь бы не за «Единую Россию». Но это же не говорит о том, что они поддерживают ЛДПР».

Андрей Аликин был и инвестором, и руководителем реготделения

Фото: Сергей Глорио

Бизнес-выбор Суетина

Аликин, вероятно, и дальше бы оставался у руля местного отделения, если бы в августе 2010 года не попал в аварию. Пролежав до декабря в коме, он скончался, не приходя в сознание. Мандат Андрея Аликина уже к концу декабря передали экс-депутату Кунгурской гордумы Владимиру Алистратову (сейчас — заместитель председателя Общественной палаты Пермского края).

Пока Аликин лежал в больнице, 18 декабря высший совет ЛДПР решил назначить и. о. координатора регионального отделения партии Виктора Суетина. В январе на региональной конференции он был избран на эту должность официально.

Для многих, в том числе внутри партии, эта рокировка стала неожиданной. Предполагалось, что Аликина сменит Сергей Митрофанов. Один из членов партии Андрей Титов, которого причисляли к соратникам Андрея Аликина, жёстко раскритиковал работу Суетина, как сообщал «Коммерсантъ-Пермь», «за потерю команды и наследства Андрея Аликина». Титов посчитал, что конференция, где Суетина официально выбрали в качестве координатора, была нелегитимной по причине отсутствия кворума. Есть, впрочем, версия, что Титов не мог договориться с Суетиным относительно списков на выборы. Но дальше соратники гендиректора «СтройПанельКомплекта» будто бы завалили Москву жалобами на противодействие со стороны Титова. В результате в конфликт на стороне Виктора Суетина вмешался Владимир Жириновский. Андрея Титова и ещё девятерых координаторов местных отделений исключили из партии (но ненадолго).

В июле Пермь посетил Владимир Жириновский, который провёл встречу с избирателями в Культурно-деловом центре, а также на Центральном рынке, где раздавал деньги (по 500 рублей и даже по тысяче). В Перми были развешаны баннеры с лозунгом «Пермскому краю нужен Жириновский».

Но «капитализировать» этот визит у Суетина уже не получилось. В сентябре он неожиданно ушёл с должности. Суетин мотивировал это решение тем, что в решающий предвыборный момент нужно было сделать выбор между партийной работой и развитием собственного бизнеса. Он намеревался сосредоточиться на реализации «серьёзного проекта», но его детали так и не раскрыл.

По данным «Нового компаньона», у Виктора Суетина якобы произошёл конфликт с московским руководством партии. Суетин, предполагают источники, намеревался пойти в Госдуму. Но по сценарию это место должно было отойти действующему депутату нижней палаты парламента от Свердловской области Эдуарду Маркину. Договориться не получилось. Логично, что Виктор Суетин отказался от идеи финансирования партии, раз в Госдуму с её помощью ему всё равно не избраться. Конфликт, говорят собеседники, дошёл до такого уровня, что Суетин в принципе отказался от участия в выборах в Законодательное собрание (он автоматически вылетел из списков).

Виктор Суетин, говорят, инвестировал в партию, только когда был координатором

Фото: Сергей Копышко

Долгожданный Митрофанов

В октябре 2011 года координатором наконец стал Сергей Митрофанов. «Это тот же Аликин по своей сути», — говорит Сергей Иванов. Он же формировал списки (хотя по большей части они были составлены ещё при участии Суетина). По инициативе федерального руководства партии из списков в последний момент были убраны несколько состоятельных кандидатов, в частности бизнесмен Евгений Ремпель. Зато среди выдвиженцев появилось имя бывшего депутата Законодательного собрания Прикамья второго и третьего созыва Сергея Прохорова, одного из соратников Владимира Плотникова. Владимир Алистратов уже пошёл по спискам «Единой России». С назначением Митрофанова восстановили членство в партии девяти руководителей местных отделений, которых отстранили после конфликта Виктора Суетина с Андреем Титовым.

Результат на выборах был уже выше — 17,63% (во многом благодаря визиту Жириновского). Но депутатов было снова пять: Сергей Прохоров, Сергей Митрофанов, Ольга Рогожникова (однофамилица Игоря Рогожникова), владелец ООО «Национальная кухня» Олег Поляков (два человека выше в списке отказались от мандата) и газовик (в то время директор автотранспортного предприятия — филиала ЗАО «Уралгазсервис») Алексей Золотарёв. Сергей Митрофанов занял должность вице-спикера.

После выборов в Законодательное собрание 2011 года ЛДПР оказалась единственной партией, которая соблюла принцип очерёдности при распределении доставшихся ей депутатских мандатов. Политтехнолог Олег Подвинцев отмечал тогда, что «это говорит скорее о слабости регионального отделения: бороться было некому и не с кем».

ЛДПР в Прикамье преследует злой рок. Два координатора партии погибли в автокатастрофах

Фото: Сергей Копышко

«Короткий» Червяк и техническая Каменских

Однако ближе к выборному циклу в партии вновь началась чехарда. Сергея Митрофанова отстранили от руководства. Стартовал тот самый «аукцион». Говорят, договариваться ездил и Сергей Прохоров, но его согласованию воспротивился край. Зато это получилось — и это снова неожиданная фигура — у Алексея Червяка, в то время гендиректора ООО «Форест».

По одной из версий, Алексей Червяк был близок к Владимиру Плотникову. Один из собеседников «Нового компаньона» рассказывает, что Червяк состоял в Народной партии РФ в то время, когда ей руководил Олег Боровик (в середине нулевых). Но лидерская карьера в ЛДПР у Червяка закончилась уже через три месяца, и должность координатора перешла руководителю исполкома реготделения Татьяне Каменских (ей, кстати, перешёл мандат погибшего Сергея Митрофанова). Но — в статусе и. о. То есть было понятно (говорят, это понимала и сама Каменских), что начинается торг.

И он начался.

Цитата: «ЛДПР в Пермском крае традиционно показывает результат лучше, чем по России. Она часто обходит даже коммунистов. Поэтому важно, чтобы она была под контролем власти».

В конце 2015 года в борьбу за партию вступили краевые власти (они, писали в СМИ, делали ставку на Алексея Золотарёва) и будто бы оппонент губернатора Дмитрий Скриванов. Владимир Плотников от этой борьбы устранился, поскольку, говорят источники, все остальные претенденты на «франшизу» были неконкурентоспособны по сравнению с основным противником главы региона. Тем более у Плотникова не было такой мотивации.

После того как Москва рассмотрела всех возможных кандидатов, выбор остановился на медиаменеджере Олеге Постникове. Один из собеседников рассказывает, что многим из претендентов в центральном офисе ЛДПР отказывали по причине принадлежности к «скривановским». Но в конечном счёте (возможно, не без участия полпредства) Дмитрию Скриванову якобы удалось согласовать одного из своих соратников.

У ЛДПР в Прикамье — стабильно высокие результаты благодаря протестному электорату

Фото: Константин Долгановский

Шоумен Постников

Олега Постникова и Дмитрия Скриванова помимо деловых отношений связывают личные, говорят политтехнологи. «Между ними есть определённый уровень доверия», — предполагает политконсультант Николай Иванов.

Олег Постников — из близкого круга наиболее влиятельных фигур, которые находились вблизи Скриванова, считает Сергей Иванов. К тому же Дмитрий Скриванов отметил у Постникова определённые лидерские качества, и поэтому выбор пал на него. Сам Дмитрий Скриванов в беседе с «Новым компаньоном» отказался комментировать эти «бредовые слухи».

Кампания в Законодательное собрание — 2016 прославилась оказией со снятыми кандидатами и «угрозами» в их адрес со стороны краевой администрации. Один из собеседников «Нового компаньона» рассказывает, что у пула партий Дмитрия Скриванова якобы была цель — «снести» выборы как минимум в пяти округах. Это округа спикера Законодательного собрания Валерия Сухих, руководителя фракции «Единой России» Александра Бойченко, президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, иллюзиониста Владимира Данилина, первого вице-спикера Игоря Папкова. Так получилось, что эти (почти все) опытные политики не озаботились техническими кандидатами. Они рассчитывали на то, что, поскольку в их округах зарегистрировано по три-четыре кандидата, все разом точно не снимутся. Но не угадали. Задача оппозиции была в том, чтобы не допустить их к распределению портфелей в Законодательном собрании.

Самой громкой стала история с Игорем Папковым (про Валерия Сухих и кандидатов от КПРФ мы напишем в следующей статье). Даже Владимир Жириновский выступил с заявлением, что на кандидатов в Пермском крае оказывается беспрецедентное давление, и попросил Генпрокуратуру провести проверку.

В частности, сообщалось об угрозах и давлении на кандидата от ЛДПР по округу №15 Виталия Захарченко (Березники и Усольский район). Олег Постников написал в соцсетях, что после визита в избирком и написания заявления Захарченко пропал. Похитил его и угрожал ему якобы экс-глава Усолья Анатолий Грачёв. Содействие Грачёву оказывал его заместитель Владимир Горшков.

Потом, когда Захарченко нашли, выяснилось, что давили на него вовсе не в мэрии Усолья, а в реготделении ЛДПР. Он рассказал прокурорам, что ему позвонила замкоординатора ЛДПР Татьяна Каменских и, ссылаясь на экстремистские материалы в его соцсетях, предложила снять свою кандидатуру. Когда Захарченко пришёл в избирательную комиссию, его предупредили, что за срыв выборов положен штраф в 3,5 млн руб. Он ушёл думать. И пропал.

Собеседники предполагают, что Татьяна Каменских вряд ли действовала самостоятельно. По некоторым данным, об этом её попросили, ссылаясь на то, что «Захарченко — её кандидат». Его действительно долго уговаривали сняться, поскольку помимо штрафа ему грозило исключение из партии. И именно в тот момент, когда его уговорили и привезли в избирком, пришла команда, что Папкова трогать нельзя. Однако сразу после того, как Захарченко написал заявление, его увезли в неизвестном направлении. С высокой долей вероятности сделали это действительно те самые Грачёв и Горшков, но только с подачи другого «заказчика». Они же и привезли его обратно.

Была и другая версия. Якобы Каменских начала играть на стороне куратора той кампании, «серого кардинала» администрации Виктора Басаргина Олега Демченко. Но по этой логике получается, что Демченко хотел «снести» Папкова, что маловероятно.

Цитата: «Мифологема о скупке партий одним известным противником экс-губернатора Виктора Басаргина может быть применима только к эсерам. Про ЛДПР и коммунистов так точно нельзя сказать, потому что списки этих партий были неоднородными. И так было на всех выборах в крае. Такая внутрипартийная конкуренция. Москва всегда «запихивала» кого-то».

По счастливой «случайности» заявление Захарченко ТИК рассмотреть не успела. Всё обошлось. Папков — первый вице-спикер. Шоу получилось. Выборы удалось сорвать только Игорю Орлову (в округе Владимира Данилина), и теперь он должен государству 8 млн руб. штрафа.

В итоге в 2016 году ЛДПР в целом по краю набрала 16,34% голосов. Партия снова получила пять мест в краевом парламенте. Однако краевая администрация тогда перехитрила шоуменов. Они хотели видеть в качестве вице-спикера идеологически близкого к ним Игоря Орлова, но в итоге кресло досталось старожилу и газовику Алексею Золотарёву, который считается более системным.

В 2018 году ЛДПР удалось «подхватить» оппозицию в Чайковском, которая в альянсе с КПРФ взяла большинство мест в гордуме. Спикером стал либерал-демократ Александр Русанов. На конкурс по отбору главы городского округа заявились рекордные 17 претендентов. Была версия, что Олег Постников, который решил разыграть эту победу с максимальной для себя эффективностью, попросил всех кандидатов в депутаты, которые участвовали в тех выборах, направить заявки на конкурс. Предполагалось, что ЛДПР сделает ставку на справедливоросса Аркадия Непряхина, хотя местная оппозиция делала ставку на бизнесмена Николая Богданова. Однако план провалился. Главой стал поддерживаемый краевыми властями Юрий Востриков. А спустя полгода Александр Русанов и вовсе вышел из ЛДПР. Спустя пару дней Олег Постников в соцсетях написал, что, поскольку нельзя одновременно быть главой фракции и координатором реготделения, высший совет ЛДПР назначил на должность координатора его помощника Константина Бусовикова.

Неожиданный мистер Х

После формальной отставки Постникова члены партии сообщили, что по факту ничего не изменилось — все вопросы они по-прежнему решают с ним. Бусовиков — техническая фигура. «Допускаю, что, может быть, нынешний «франшизодержатель», всем известный депутат Госдумы, не в полном объёме выполняет обязательства по финансированию партии, — высказывает свои версии рокировки в ЛДПР Николай Иванов. — Возможно, это просто первое предупреждение о том, что, если вы не будете дальше активно участвовать в финансировании, могут появиться и другие претенденты на франшизу ЛДПР. Другая версия — якобы Постникова сменили по просьбе краевых властей, которые были недовольны, в частности, его деятельностью в Чайковском. Третья версия — это выход из партии Александра Русанова».

Цитата: «Интерес к покупке партии может быть только у тех, у кого есть заинтересованность в долговременном влиянии на политкартину в территориях, когда есть бизнес-интересы. Если нет, какой смысл? Проще купить мандат, чем целое отделение».

«При всём моём неоднозначном отношении к Олегу Постникову этот состав ЛДПР под его предводительством, в том числе в Законодательном собрании, на самом деле является самым активным. Я не говорю качественным и профессиональным. Но у них получается подхватывать актуальные темы и быть в повестке. Они были заметны и, безусловно, выделялись, несмотря на то что были ссоры с руководством Законодательного собрания, различные споры, политические конфликты», — полагает Сергей Иванов.

Впрочем, Николай Иванов считает, что чрезмерная активность Олега Постникова может пойти ему во вред: в ЛДПР один яркий лидер, Владимир Жириновский. «Появление других ярких фигур не приветствуется, неизвестно, как это может для него обернуться», — говорит Николай Иванов.

Политологи полагают, что реальный «инвестор» появится ближе к выборам, осенью 2020 года. А поскольку ЛДПР в этом отношении незатейлива и победители выбираются по принципу «аукциона», Николай Иванов, к примеру, не исключает, что «франшиза» может сохраниться у нынешнего «владельца».

Среди других потенциальных интересантов — бывший сопредседатель ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев (якобы он уже встречался с сыном Жириновского Игорем Лебедевым), бывший директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов (риск небольшой, но возможен), краевые власти (ЛДПР надо держать под контролем), собственно Алексей Золотарёв (он проявлял интерес раньше, но не договорился), Владимир Плотников (при условии, что его отношения с краем перейдут в разряд скверных, но это маловероятно, поскольку ему проще и дешевле договориться). С высокой долей вероятности, если учитывать историю ЛДПР, это будет какой-то неожиданный человек извне.

Ещё более неожиданным станет, если новый «франшизодержатель» оставит у руля команду Олега Постникова.

Сергей Иванов полагает, что такой шанс есть: «Главная задача Олега Сергеевича сегодня — сохранить себя в политическом пространстве, активно показывать свои компетенции. Тогда, вне зависимости от того, кто будет вести пул кандидатов, он в любом случае будет на виду и к его услугам в любом случае прибегнут».