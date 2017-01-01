«Молот-Прикамье» всухую переиграл пекинский клуб

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Во втором матче домашней серии «Молот-Прикамье» одержал «сухую» победу над ХК «КРС-БСУ» из Пекина — 3:0.

Пермяки с первых минут взяли инициативу в свои руки. Шайбы забросили Денис Скатов, Сергей Купцова и Артём Марков.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— У нас тяжёлая ситуация в плане турнирного положения, поэтому приходится применять меры, ищем пути решения.

Ноябрь для нас сложился тяжело, но сегодня ребят могу поблагодарить, особенно нашего вратаря, который подчистил, сыграл на ноль. И спасибо болельщикам.

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