«Молот-Прикамье» всухую переиграл пекинский клуб
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Во втором матче домашней серии «Молот-Прикамье» одержал «сухую» победу над ХК «КРС-БСУ» из Пекина — 3:0.
Пермяки с первых минут взяли инициативу в свои руки. Шайбы забросили Денис Скатов, Сергей Купцова и Артём Марков.
Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:
— У нас тяжёлая ситуация в плане турнирного положения, поэтому приходится применять меры, ищем пути решения.
Ноябрь для нас сложился тяжело, но сегодня ребят могу поблагодарить, особенно нашего вратаря, который подчистил, сыграл на ноль. И спасибо болельщикам.
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