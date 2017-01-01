Пермский студенческий театр вошёл в пятёрку лучших в ПФО



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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

30 ноября завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодёжного фестиваля Приволжского федерального округа (ПФО) «Театральное Приволжье». В финал фестиваля вышли авторский студенческий театр «17-я скрипка» и школьный театр из Яйвы «Балаганчик», сообщает сайт губернатора и правительства края.

Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО. Видеообращение с напутствием и пожеланием удачи на творческом пути для ребят записали известные актёры — народный артист России Андрей Соколов и актёр театра и кино Андрей Гайдулян.

Победителей выявило народное голосование и оценки профессионального жюри, которые складывались в соотношении 50 на 50. Свои голоса за любимых актёров отдали почти 30 тыс. человек.

Лучшим студенческим театром стал межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики. Ребята в своей работе «Мой дедушка был вишней» говорят со зрителем о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям. Спектакль прикамского тетра «17-я скрипка» «Признание» («Далёкие-близкие»), поставленный по рассказам Василия Шукшина, занял пятое место.

По словам одного из актёров театра «17-я скрипка» Данилы Суслова, творческому коллективу очень помогло, что подготовка к спектаклю началась ещё год назад: «Всё начиналось как подготовка к Российской студенческой весне. Но переросло в нечто большее — серьёзный драматический спектакль. Мы собирали спектакль по рассказам Шукшина — каждый выбирал то, что его зацепило, взяло за душу. Театром я «зажёгся» с раннего детства, начал участвовать в школьных мероприятиях. Потом в политехе узнал, что существует театр, пришёл в него, чтобы было хобби, но в итоге он стал главным в моей жизни, поглотил меня».

Как отмечает ведущая итоговой телепередачи по подведению итогов проекта в Перми Евгения Зимина, очень впечатляет, когда маленькие дети играют на сцене: «В проекте «Театральное Приволжье» как раз участвуют и школьные, и студенческие театры. Он объединил очень многих, сегодня во время подведения итогов было сказано много важных и правильных слов о театральном искусстве — я даже прослезилась! Спасибо за такой проект».

За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняли участие около 7 тыс. юных актёров. Их спектакли посмотрели более 100 тыс. человек. Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из самых ярких молодёжных проектов Года театра в России.

Победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля от 100 до 200 тыс. руб. А для режиссёров и актёров, ставших лучшими, подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.

Победителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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