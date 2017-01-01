«РЖДстрой» не смог оспорить штрафы за нарушения при строительстве пермского зоопарка

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Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску АО «РЖДстрой» к краевой Инспекции Госстройнадзора.

В апреле 2019 года Инспекция Госстройнадзора провела проверку на строительной площадке нового зоопарка и выявила несколько нарушений краевого и федерального законодательства. Подрядчик ненадлежащим образом осуществляет строительный контроль: в павильонах для медведей соединение стальных труб диаметром до 25 мм выполнены встык, в павильонах «Выдра» и «Кабан» не выполнена обратная засыпка фундамента вольера непучинистым грунтом, а на вольере с павильоном «Кабан» образовалась горизонтальная трещина.

Самое большее количество нарушений выявили в построенном административном здании. В основном они связаны с пожарной безопасностью: деформационные швы административного здания частично заполнены горючим материалом или не заполнены ничем, не сделана противопожарная отсечка на втором этаже административного здания. В нарушение требований пожарной безопасности между кабельными линиями силовых и слаботочных сетей административного здания не выдержано расстояние 0,5 м, прокладка кабеля по перекрытиям административного здания выполнена открыто.

Также при строительстве контактного зоопарка отсутствует временное ограждение строительной площадки и водоисточники для наружного пожаротушения.

На основе выявленных нарушений инспекция оштрафовала генподрядчика на 150 тыс. руб. и 160 тыс. руб. В октябре АО «РЖДстрой» обратилось в суд с требованием отменить вынесенные инспекцией постановления из-за пропуска срока давности привлечения к ответственности. Однако суд отказал в удовлетворении требований и признал штрафы в размере 150 тыс. и 160 тыс. руб. законными.

Отметим, что 1 ноября УКС подал иск к «РЖДстрой» на взыскание 587,3 млн руб. (сумма не принятых работ). Затем краевое управление капстроительства подало ещё один иск к подрядчику строительства зоопарка на 1 млрд руб. В такую сумму управление оценило неустойку за срыв сроков работ по первой очереди строительства зоопарка.

Также по итогам экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой краевое управление капстроя в начале ноября объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведёт комплексное обследование всех конструкций строящегося зоопарка, включая объекты, по которым устранялись нарушения.

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