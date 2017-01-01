Пять сайтов для изучения английского для начинающих

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В интернете представлены разнообразные языковые школы с определённой спецификой обучения, поэтому предварительно необходимо проанализировать их особенности и подобрать оптимальный для себя ресурс.

Ниже представлены наиболее популярные и выгодные варианты сайтов для освоения навыков с нуля.

ESL — English as a second Language

На начальном этапе проводится проверка уровня владения языком.

Прослушивание дикторов, являющихся носителями языка, позволяет усваивать их стиль произношения, повышать грамотность.

BistroEnglish.com

Автор и разработчик курса — Оксана Долинка.

Популярность ресурсу обеспечивает оригинальность и структурированность материала.

На ресурсе вы найдёте большое количество бесплатных аудио- и видеоуроков.

Также есть возможность пройти экспресс-курс для начинающих и для продвинутого уровня.

Rong-chang.com

Удобный интерфейс облегчает поиск необходимого материала.

Представленный бесплатный веб-ресурс, ориентированный на пользователей с различным уровнем предварительной подготовки, предлагает на английском языке примеры эссе, разнообразные диалоги.

ESL — English as a second Language

На начальном этапе проводится проверка уровня владения языком.

Затем в рамках популярной методики ESL, ориентированной на естественное ненавязчивое обучение, предлагается конкретный материал.

Прослушивание дикторов, являющихся носителями языка, позволяет усваивать их стиль произношения, повышать грамотность.

Eslfast.com

Оценят за простоту восприятия данный ресурс люди, стремящиеся освоить английский с нуля.

Результатом работы с ним становится заучивание слов, самостоятельное чтение несложных текстов с последующим их переводом.

Для получения базового уровня в освоении языка это отличный онлайн-курс.

Newsinlevels.com

После проверки стартового уровня языковых навыков предоставляется для чтения и прослушивания блок новостей.

При регулярной ежедневной деятельности словарный запас постепенно пополняется и значительно обогащается.

Курс предлагает также тесты для контроля освоения материала и общение по скайпу с носителями языка.

Если есть стремление к овладению определённым уровнем английского, можно обращаться на сайты с онлайн-курсами, которые уже зарекомендовали себя как эффективные ресурсы.

Среди предложенных вариантов быстро набирает признание оригинальная методика сайта BistroEnglish.com, отличающаяся нестандартным подходом к подаче обучающего материала, что повышает результативность.

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