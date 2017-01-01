На региональных дорогах края установили 197 камер фотовидеофиксации

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, на региональных дорогах завершился монтаж 43 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.

Все комплексы заработают в полном объёме после того, как специалисты Центра безопасности дорожного движения Пермского края проведут их настройку и подключение к информационной системе. Работы завершатся до 10 декабря.

Таким образом, к концу этого года на региональных дорогах Пермского края движение будут фиксировать 197 камер автоматической фотовидеофиксации.