На региональных дорогах края установили 197 камер фотовидеофиксации
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, на региональных дорогах завершился монтаж 43 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.
Все комплексы заработают в полном объёме после того, как специалисты Центра безопасности дорожного движения Пермского края проведут их настройку и подключение к информационной системе. Работы завершатся до 10 декабря.
Таким образом, к концу этого года на региональных дорогах Пермского края движение будут фиксировать 197 камер автоматической фотовидеофиксации.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться