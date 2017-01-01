В Пермском театре оперы и балета появится главный режиссёр Им станет обладатель «Золотой маски»

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Марат Гацалов

Фото: Андрей Чунтомов

С 1 декабря в Пермском театре оперы и балета появится главный режиссёр. Им станет Марат Гацалов, известный российский режиссёр, лауреат премии «Золотая маска», в недавнем прошлом — главный режиссёр Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщают в театре.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссёров. Одна из последних его постановок — «Саломея» Штрауса в Мариинском театре.

С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед Пермским театром оперы и балета. В Перми существует сильная традиция, которая сложилась давно и сейчас требует дальнейшего развития. Речь о театре как творческой лаборатории, пространстве для исследования человека и мира и новых горизонтов. Уверен, что Марат Гацалов своим художественным видением может инвестировать в эту традицию.

Кроме того, учитывая перспективу открытия второй сцены театра, нам нужно динамично работать над увеличением репертуара. Планирование новых постановок приглашённых режиссёров и его собственные премьеры — это также задачи Марата.

Марат Гацалов возглавит режиссёрское управление пермского театра. В частности, он будет заниматься кастингом приглашённых режиссёров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики совместно с генеральным директором и другими творческими лидерами театра.

Марат Гацалов, режиссёр:

— Режиссура начинается, как только публика попадает в театр. Задача главного режиссёра — организовать пространство таким образом, чтобы зритель почувствовал себя внутри единого смыслового поля. В ближайшее время мне предстоит познакомиться с труппой театра и просмотреть все спектакли текущего репертуара.

Владимир Гурфинкель, режиссёр:

— Прекрасная новость! Марат Гацалов — очень талантливый человек. Историю с его назначением следует расценивать как интригу. Марат Гацалов — яростный драматический режиссёр. Не уверен, что его работа в пермском театре должна быть в каждой постановке, но уверен, что нас ждёт множество интересных событий в оперном театре.

Марат Гацалов — актёр, режиссёр, педагог. В 2009 году окончил режиссёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС (мастерская Сергея Арцыбашева и Юрия Иоффе).

В 2009—2012 годах был заместителем художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры (Москва), в 2011-м—2012-м инициировал и руководил творческой лабораторией «Мастерская на Беговой» при ЦДР, в которой принимали участие более 50 молодых режиссёров. В 2010-м—2012-м был главным режиссёром Прокопьевского театра драмы.

В 2011-м—2013-м заведовал программой современной драматургии «Живые пространства» в рамках фестиваля «Территория». В 2012-м—2014-м был художественным руководителем Русского театра Эстонии (Таллин). С 2013 по 2016 год работал главным режиссёром Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Марат Гацалов — обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссёра» за спектакль «Август: графство Осейдж», театр «Глобус», Новосибирск (2012). Ещё несколько его постановок были удостоены специальных призов «Золотой маски»: «Жизнь удалась» (2009) Театра.doc и Центра драматургии и режиссуры — специальная премия жюри; «Экспонаты» (2010) Прокопьевского драматического театра — приз критики.

Его спектакль «Приход тела» в Центре драматургии и режиссуры был признан одной из самых громких театральных премьер сезона 2010—2011 годов. В 2012 году Марат Гацалов получил грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения.

В 2017 году Марат Гацалов совместно с дирижёром Валерием Гергиевым поставил в Мариинском театре музыкальную драму «Саломея» Штрауса.