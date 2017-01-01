Депутаты Заксобрания приняли поправки в «закон о дольщиках» сразу в двух чтениях



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На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 28 ноября депутаты одобрили поправки в закон Пермского края №144-ПК «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» от 2017 года.

По словам краевого министра строительства Андрея Колмогорова, поправки необходимы, чтобы привести региональный закон в соответствие с федеральным.



Так, 27 июня вступил в действие Федеральный закон №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который расширил число критериев для проблемных домов. Соответственно, это увеличило и количество этих объектов.



Если ранее проблемными считались дома, чей застройщик признан банкротом, не предоставил квартиры дольщикам и пострадавшие граждане были включены в единый реестр (при этом учитывались все три критерия), то теперь к ним добавились следующие критерии: застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства, застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства и застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. При этом объект теперь признаётся проблемным, если «работает» хотя бы один из перечисленных критериев.

«Руководствуясь новыми критериями отнесения многоквартирных домов к числу проблемных, количество таких объектов на территории Пермского края увеличили с 13 до 60. 56 их них включены в Единый реестр проблемных объектов», — отмечала ранее заместитель министра строительства Фаина Минх.

Решения по этим объектам (достраивать или выплачивать компенсации дольщикам) будет принимать федеральный Фонд защиты прав обманутых дольщиков. К настоящему моменту региональное правительство ходатайствовало по 39 объектам.