В реестр проблемных объектов вошли 56 недостроев на территории Прикамья Ходатайства на достройку направлены по 39 объектам

Твитнуть Поделиться Поделиться

На сегодняшний день на территории Пермского края находятся 60 проблемных жилых объектов, 56 из них уже вошли в Единый реестр проблемных объектов. Об этом 26 ноября на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края заявила замминистра краевого минстроя — начальник управления жилищной политики Фаина Минх.

По её словам, в начале этого года проблемными числились 13 объектов, но 27 июня вступил в действие Федеральный закон №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который расширил число критериев для проблемных домов. Соответственно, это увеличило и количество этих объектов.



Если ранее проблемными считались дома, чей застройщик признан банкротом, не предоставил квартиры дольщикам и пострадавшие граждане были включены в единый реестр, то теперь к ним добавились следующие критерии: застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства, застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки обязанности по передаче объекта участнику долевого строительства и застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство.

«Руководствуясь новыми критериями отнесения многоквартирных домов к числу проблемных, количество таких объектов на территории Пермского края увеличилось до 60. 56 их них включены в Единый реестр проблемных объектов», — уточнила Фаина Минх.

Заместитель министра также сообщила депутатам, что на прошлой неделе краевое правительство направило в государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков «ходатайства на получение финансирования по достройке 39 проблемных домов», застройщики которых признаны банкротами.



До этого краевое правительство ходатайствовало о софинансировании четырёх объектов: Первого пермского микрорайона, домов на ул. Толмачева, 15, ул. Челюскинцев, 23 и ул. Екатерининской, 175. Теперь край ждёт ответа от фонда.



Отметим, что в этом году введены в эксплуатацию три проблемных объекта: в с. Фролы (ул. Весенняя, 16), в Чайковском (ул. Декабристов 6), в Березниках (ул. Набережная, 53).



До конца этого года планируется ввод дома на Челюскинцев, 23. Таким образом, в этом году 547 семей должны переехать в собственное жильё.



На вопрос председателя комитета Виктора Плюснина, когда в регионе полностью решится вопрос с проблемными объектами, Фаина Минх ответила, что эту проблему можно будет полностью «закрыть» после перехода всех застройщиков на проектное финансирование (без использования средств дольщиков). По уточнению вице-премьера Михаила Сюткина, на сегодняшний день на средства дольщиков ещё достраивается 81 объект.