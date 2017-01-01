Заксобрание попросит прокуратуру провести проверку обоснованности изъятия техники Виктора Плюснина
Силовики искали «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов»
Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании Заксобрания депутаты рассмотрели заявление председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина.
Депутат попросил коллег направить от лица Заксобрания заявление прокурору Пермского края с просьбой провести проверку обоснованности и законности проведённых в октябре в краевом парламенте оперативно-розыскных мероприятий. Просьбу Виктора Плюснина поддержали 43 депутата, ещё двое воздержались.
Напомним, в октябре сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли компьютер и служебный мобильный телефон из кабинета председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина.
В пресс-службе Законодательного собрания пояснили, что представители силового ведомства запрашивали в Законодательном собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012—2018 годы».
«Все документы, касающиеся инфраструктурных программ, размещены в открытом доступе краевого парламента на наших ресурсах: официальном сайте www.zsperm.ru и на портале. Каждый желающий может найти на этих ресурсах краевые инвестиционные программы регионального развития и автодорожного строительства, утверждаемые постановлениями правительства Пермского края, и перечни объектов в краевые инвестиционные программы, утверждаемые Законодательным собранием (2012—2017 гг.), а также адресные инвестиционные программы и перечни объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (2017—2019 гг.), — отметили в пресс-службе. — Других запрашиваемых в официальном письме нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части капстроительства просто не существует. Вся деятельность Законодательного собрания Пермского края основана на принципах открытости и прозрачности, конструктивного и эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти, с представителями всех федеральных структур в целях соблюдения интересов всех жителей Пермского края. Нарушение этих принципов ведёт не только к возможному сбою в работе над главным финансовым документом региона, но и подрывает общественное доверие к институту представительных органов власти в целом. Механизм рассмотрения и принятия законопроектов чётко регулируется регламентом».