Заксобрание попросит прокуратуру провести проверку обоснованности изъятия техники Виктора Плюснина Силовики искали «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов»

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Виктор Плюснин

Фото: newsko.ru

Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании Заксобрания депутаты рассмотрели заявление председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина.

Депутат попросил коллег направить от лица Заксобрания заявление прокурору Пермского края с просьбой провести проверку обоснованности и законности проведённых в октябре в краевом парламенте оперативно-розыскных мероприятий. Просьбу Виктора Плюснина поддержали 43 депутата, ещё двое воздержались.

Напомним, в октябре сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли компьютер и служебный мобильный телефон из кабинета председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина.

В пресс-службе Законодательного собрания пояснили, что представители силового ведомства запрашивали в Законодательном собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012—2018 годы».

«Все документы, касающиеся инфраструктурных программ, размещены в открытом доступе краевого парламента на наших ресурсах: официальном сайте www.zsperm.ru и на портале. Каждый желающий может найти на этих ресурсах краевые инвестиционные программы регионального развития и автодорожного строительства, утверждаемые постановлениями правительства Пермского края, и перечни объектов в краевые инвестиционные программы, утверждаемые Законодательным собранием (2012—2017 гг.), а также адресные инвестиционные программы и перечни объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (2017—2019 гг.), — отметили в пресс-службе. — Других запрашиваемых в официальном письме нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части капстроительства просто не существует. Вся деятельность Законодательного собрания Пермского края основана на принципах открытости и прозрачности, конструктивного и эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти, с представителями всех федеральных структур в целях соблюдения интересов всех жителей Пермского края. Нарушение этих принципов ведёт не только к возможному сбою в работе над главным финансовым документом региона, но и подрывает общественное доверие к институту представительных органов власти в целом. Механизм рассмотрения и принятия законопроектов чётко регулируется регламентом».