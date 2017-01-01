Сотрудники ФСБ изъяли технику из кабинета Виктора Плюснина

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Сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли компьютер и служебный мобильный телефон из кабинета председателя инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В пресс-службе Законодательного собрания пояснили, что ранее (по данным «Нового компаньона», оперативные мероприятия проходили ещё в конце прошлой недели), представители силового ведомства запрашивали в Законодательном Собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012- 2018 годы».

«Все документы, касающиеся инфраструктурных программ размещены в открытом доступе краевого парламента на наших ресурсах: официальном сайте www.zsperm.ru и на портале. Каждый желающий может найти на этих ресурсах краевые инвестиционные программы регионального развития и автодорожного строительства, утверждаемые Постановлениями Правительства Пермского края, и Перечни объектов в краевые инвестиционные программы, утверждаемые Законодательным Собранием (2012-2017 гг.), а также адресные инвестиционные программы и Перечни объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (2017- 2019 гг.), — отметили в пресс-службе. — Других, запрашиваемых в официальном письме, нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части капстроительства просто не существует. Вся деятельность Законодательного Собрания Пермского края основана на принципах открытости и прозрачности, конструктивного и эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти, с представителями всех федеральных структур в целях соблюдения интересов всех жителей Пермского края. Нарушение этих принципов ведет не только к возможному сбою в работе над главным финансовым документом региона, но и подрывает общественное доверие к институту представительных органов власти в целом. Механизм рассмотрения и принятия законопроектов четко регулируется регламентом."

Законодательное Собрание делает всё возможное, чтобы не допустить срыва подготовки бюджета в соответствии с графиком мероприятий по рассмотрению проекта закона о бюджете.

Виктор Плюснин отказался прокомментировать «Новому компаньону» факт осмотров в его кабинете. «Коммерсанту-Прикамье» он рассказал, что служебный телефон ему уже вернули: «Пришли, полистали документы. Неприятная, конечно штука, но у них своя работа, у нас своя. Ничего страшного, работаем дальше».