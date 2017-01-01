Бюджет Пермского края на 2020—2022 годы приняли во втором чтении

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании Заксобрания депутаты поддержали во втором, окончательном, чтении проект бюджета края на 2020—2022 годы. За принятие документа проголосовали 45 депутатов, ещё двое высказались против.

Напомним, основными направлениями бюджетной политики в 2020—2022 годах станут обеспечение реализации нацпроектов, сохранение и индексация мер социальной поддержки и зарплаты работников бюджетной сферы. Кроме того, край собирается уделить особое внимание увеличению инвестиций и поддержке объединяющихся территорий и сохранить тенденцию по увеличению объёмов дорожного фонда.

Между чтениями доходная часть в проекте бюджета края существенно выросла, в том числе за счёт федеральных средств. В результате дефицит снизился, а у края появилась возможность включить в главный финансовый документ региона новые расходы.

Сейчас в бюджете на 2020 год доходы заложены в размере 129,7 млрд руб., в 2021-м — в размере 137 млрд руб., а в 2022-м — в размере 142,8 млрд руб. В 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб.

В частности, дополнительные деньги направят на реализацию нацпроектов, индексацию зарплат бюджетникам, покупку автомобилей скорой помощи, проектирование аквапарка, проведение фестивалей и т. д.