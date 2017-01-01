В Перми в декабре начнётся продажа транспортных карт

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, с 1 декабря в продажу поступят транспортные карты для нельготных категорий пассажиров.

Пассажир сможет пополнять карту на любую сумму и пользоваться ею как электронным кошельком, оплачивая проезд по утверждённым тарифам в общественном транспорте. Сумма пополнения и период использования проездного билета не ограничены, в отличие от льготного проездного документа, а денежные средства, оставшиеся на проездном билете, будут суммироваться с суммой пополнения.

Приобрести транспортную карту можно за 50 руб. в отделениях «Почтобанка», список которых будет размещён на сайте МКУ «Гортранс».

Напомним, городские власти предлагают ввести пять видов проездных для нельготников.