Городские власти рассчитали стоимость скидок на проездные в случае утверждения тарифа в 26 руб. Всего планируется ввести пять проездных, самый дорогой — за 18,9 тыс. руб.

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В гордуму Перми поступил проект решения об установлении тарифа на проезд в общественном транспорте в размере 26 руб. с дополнениями по скидкам на проездные документы.

Так, городские власти предлагают ввести пять видов проездных для нельготников. Проездной на сутки будет рассчитан на пять поездок и обойдётся в 130 руб.



Скидки начинаются со второго вида проездного — на 60 поездок. В этом случае его обладатель получит скидку в 10%. То есть одна поездка обойдётся в 23,4 руб.



Ещё один вид проездного — на месяц. Он рассчитан на 101 поездку. В этом случае каждая из них обойдётся обладателю в 22,1 руб.



Проездной на три месяца рассчитан на 303 поездки по 20,8 руб. каждая.



Самый длительный проездной — на год. Рассчитан на 1212 поездок по 15,6 руб. каждая. Такой проездной обойдётся в 18 907 руб.



Напомним, тариф будет рассмотрен на пленарном заседании гордумы 22 октября. В случае его одобрения он вступит в силу уже с 1 декабря этого года.