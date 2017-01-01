Прокуратура признала срыв программы «Жильё и городская среда» в Кудымкаре

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Кудымкарская городская прокуратура проверила реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды, реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования «Городской округ — город Кудымкар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Пермского края.

Напомним, по программе на 2019 год в Кудымкаре планировалось осуществить благоустройство 26 дворовых территорий, однако обустроено только 17. На финансирование данных мероприятий из федерального, краевого и местного бюджета было выделено 15 млн рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что уменьшение количества обустройства дворовых территорий связано с увеличением объема работ и проведения дополнительных мероприятий, которые не были учтены при составлении локального сметного расчета.

В итоге прокурором было внесено представление главе Кудымкара.

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