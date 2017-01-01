Власти Кудымкара могут быть оштрафованы за срыв программы «Городская среда»

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Региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов посетил с контрольными мероприятиями город Кудымкар. Об итогах визита сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

По сообщению координатора, на территории муниципального образования «Городской округ — город Кудымкар» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и проекта «Единой России» «Городская среда» в 2019 году планировалось осуществить благоустройство 26 дворовых территорий. Финансирование данных мероприятий из федерального, краевого и местного бюджетов составило 15 млн руб.

Михаил Борисов рассказывает: «В ходе исполнения контракта у муниципалитета возникла потребность увеличения объёмов и видов работ, ранее не предусмотренных контрактом: устройство подстилающих слоёв из щебня, устройство выравнивающих слоёв из асфальтобетонной смеси и другие. Ввиду отсутствия достаточной экономии по результатам конкурсных процедур, а также отсутствия свободных лимитов у муниципальных образований администрация приняла решение о выполнении данных работ за счёт уменьшения общего количества дворовых территорий с 26 до 17».

Данный вопрос был рассмотрен только на заседании общественной комиссии «Городского округа — город Кудымкар». При этом муниципалитет не известил межведомственную комиссию о текущем состоянии дел.

«Только межведомственная комиссия имеет право вносить изменения в программу по включению или исключению из адресного списка дворовых и общественных территорий на основании протокола решения собственников», — сообщает Михаил Борисов.

В настоящий момент муниципалитет нарушил все сроки по исключению объектов из программы. Данный вопрос был взят под контроль региональным координатором проекта. Региональное отделение «Единой России» будет добиваться выполнения всех обязательств в полном объёме, а в случае их невыполнения требовать возвращения денежных средств в бюджеты всех уровней.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.