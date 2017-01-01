В 2021 году в фонде капремонта может появиться кассовый разрыв Чтобы этого не допустить, в начале 2020 года власти Прикамья обсудят перспективы роста тарифа

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 ноября, на заседании комитета по развитию инфраструктуры и. о. министра ЖКХ Александр Шицын сообщил, что в 2020 году минимальный размер взноса за капительный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае составит 9,36 руб. за 1 кв. м в месяц, что на 4% больше, чем в 2019 году. В 2021 году минимальный размер взноса за капремонт составит 9,73 руб. за 1 кв. м в месяц, в 2022 году тот же показатель составит 10,10 руб.

Однако, как сообщил депутатам глава минЖКХ, этого недостаточно. «Мы хотим обсудить в январе-феврале 2020 года вопрос повышения тарифа на рабочей группе Заксобрания, потому что понимаем, что на сегодняшний день установленного размера тарифа недостаточно. Для сравнения: в Екатеринбурге стоимость капремонта 1 кв. м составляет 17 руб. В 2020 году мы ещё обеспечиваем договоры деньгами, но продержимся без кассового разрыва лишь до октября 2021 года», — пояснил он.

Отметим, что ранее в Фонде капремонта поясняли, что ежемесячные взносы жильцов на капремонт должны обеспечивать финансовую устойчивость региональной программы капитального ремонта и выполнение качественного ремонта домов. И индексация взносов на капитальный ремонт необходима, поскольку стоимость строительных материалов ежегодно возрастает.

Сейчас просроченная задолженность по взносам составляет порядка 2 млрд руб. Причём 1,2 млрд руб. пытаются взыскать с должников через суд. В целом же в Фонде капремонта отмечают, что собираемость взносов с каждым годом растёт, а количество неплательщиков уменьшается. Если в 2015 году собираемость была около 20%, в 2016 году — 40%, то сейчас она около 80%. По году же собираемость вообще сейчас превышает 100% за счёт уплаты собственниками своей старой задолженности.