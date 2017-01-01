Фонд капремонта принял участие в форуме ЖКХ Фонд капремонта Пермского края рассказал активным пермякам и федеральным экспертам об итогах своей работы

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Елена Захарова

Фото: Виктор Михалев

За период работы Фонда капремонта (ФКР) в Пермском крае капитальный ремонт проведён в 1021 многоквартирном доме. В 239 домах заменили 619 лифтов. В настоящее время ремонтные работы идут ещё в без малого 400 домах, а для 428 МКД разрабатывается проектно-сметная документация. Впервые за время работы программы капремонта объём проводимых работ сопоставим с собранными средствами. Важно, что начиная с прошлого года дома фонд ремонтирует комплексно. И уже 124 дома получили такие комплексные ремонты.

Основные итоги

В рамках прошедшего во вторник, 29 октября, VI форума «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка» состоялся круглый стол, на котором обсудили итоги и перспективы капитального ремонта жилого фонда в регионе. По словам начальника планово-экономического управления НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Елены Захаровой, в программе запланирован ремонт в 13 тыс. домов. Из них 9 тыс. домов находятся на счёте регоператора, а остальные 4 тыс. домов — на специальных счетах.

С 2015 года капитальный ремонт проведён в 1021 доме. Кроме того, сейчас для 428 домов разрабатывается проектно-сметная документация, ещё в 376 домах ведутся строительно-монтажные работы. «Хочется отметить, что на сегодняшний день у нас «в контрактах» около 3 млрд руб. и разрабатывается проектно-сметная документация почти на 2,5 млрд руб. Мы впервые за пять лет выходим на объём работ, который практически соответствует собранным средствам. То есть все средства, которые собраны, уже законтрактованы», — пояснила представитель фонда и добавила, что, в соответствии с планом, в 2020 году фонд произведёт работы почти на 3,7 млрд руб.

Всего фонд провёл ремонт по 1175 видам работ. В основном это работы на инженерных системах (ремонт электросетей, теплосетей, а также сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения). На втором месте по частоте проведения — ремонт крыш, а на третьем — ремонт и замена лифтов. До мая 2020 года фонд планирует заменить 990 лифтов в 377 многоквартирных домах Прикамья. На сегодняшний день подрядчики уже заменили 619 лифтов в 239 многоквартирных домах (60% от всего объёма). Работы выполнены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.

При этом Елена Захарова отметила, что начиная с 2018 года фонд при проведении капитального ремонта применяет комплексный подход. Это означает, что в планы замены включаются сразу несколько видов ремонта. Во «внутренний комплекс» входят ремонт инженерных систем и подвалов, а во «внешний» — ремонт крыш, фасадов и фундаментов. Комплексный ремонт уже проведён в 124 домах, и ещё 340 домов находятся в работе.

Проблемы и решения

При реализации программы капремонта фонд столкнулся с рядом проблем. Во-первых, это низкая предельная стоимость, и в результате аукционы по домам могли отыгрываться по восемь раз в связи с отсутствием интереса со стороны подрядных организаций. Вторая проблема — недостоверность данных, отражённых в региональной программе капитального ремонта. В-третьих, в программе оказались дома, в которых жилые помещения признавались непригодными для жилья, но при этом дом в целом не считается аварийным и остаётся в региональной программе. Четвёртая проблема связана с нецелесообразностью проведения капитального ремонта, пятая — с признанием домов аварийными почти сразу после проведения капитального ремонта.

Чтобы решить эти проблемы, пришлось внести изменения в нормативно-правовые акты. «Например, мы актуализировали предельные стоимости и перешли на трёхлетний срок планирования ремонтов (ранее был всего один год). Также мы проводим обследование всех домов регионального оператора. Ранее при составлении регпрограммы капремонта обследование домов никто не проводил, в результате чего программа была сформирована некорректно. Мы уже обследовали 3 тыс. домов, исключили из программы 10% домов, как аварийные. Остальные 6 тыс. домов планируем обследовать до конца 2020 года», — пояснила Елена Захарова.

Также в этом году был решён вопрос с домами, износ которых составляет более 70%, и домами, ремонт которых нецелесообразен (стоимость ремонта 1 кв. м сопоставима со стоимостью нового жилья). Эти дома были выделены в специальную подпрограмму, которая начнёт работу с 2020 года. Смысл этой программы — в ускоренном проведении работ и софинансировании из краевого бюджета в размере 60% на проведение ремонта в этих домах. При этом Елена Захарова подчеркнула, что в ближайшие 10 лет в этих домах будет производиться ремонт только основных конструктивных элементов (крыша, фасад и фундамент). «Такое решение было принято исходя из практики. Мы уже пять лет сталкиваемся с таким домами и понимаем, что в них нужно делать, чтобы поддерживать нормальное техническое состояние дома», — пояснила она.

Также внутри данной группы домов будет свой принцип очерёдности. Чтобы сформировать понятную очередь, в 2020-х годах между ветхими домами будет объявлен конкурс, и ветхие дома, находящиеся не только в «общем котле», но и на спецсчетах, должны на него заявиться. После того как ремонт крыши, фасада и фундамента проведут, дом снова попадёт в основную программу и в её рамках может рассчитывать на ремонт, например, инженерных систем.

Долги и контроль со стороны жильцов

У участников форума возник вопрос касательно работы с должниками. Елена Захарова сказала, что сейчас просроченная задолженность по взносам за капремонт составляет порядка 2 млрд руб. Причём 1,2 млрд руб. пытаются взыскать с должников через суд.

При этом представитель фонда отметила, что в целом собираемость взносов с каждым годом растёт, а количество неплательщиков уменьшается.

«Очень радует тот факт, что доверие к фонду у жителей края постепенно растёт. Если в 2015 году собираемость была около 20%, в 2016 году — 40%, то сейчас она около 80%. По году же собираемость вообще сейчас превышает 100% за счёт оплаты собственниками своей старой задолженности», — пояснила Елена Захарова.

Собираемость также очень важна в случае если собственники хотят провести запланированный ремонт раньше, чем указано в программе. Для этого нужно предоставить в комиссию акт осмотра, подтверждающий, что этому конструктиву нужен капитальный ремонт, и справку о собираемости взносов не менее 80%. На основании этих документов министерство ЖКХ и комиссия примут решение о проведение ремонта в более ранние сроки.

Участники круглого стола

Фото: Виктор Михалев

При этом Елена Захарова отметила, что контроль со стороны собственников и их инициатива очень важны и во время проведения капитального ремонта. Например, собственники принимают активное участие в приёмке работ капитального ремонта, контролировать смету или могут указать подрядчику на наличие дефектов во время утверждения проекта, которые он, например, не увидел. Кроме того, перенос работ на более ранние сроки осуществляется комиссией, где один из членов — это представитель собственников, выбранный на общем собрании.

Работа с обращениями

Если ранее фонд мог принимать граждан только в Перми на Ленина, 66, то сейчас его сотрудники могут проводить приёмы во многих муниципалитетах. Полный график выездов в муниципалитеты размещён в официальных группах в социальных сетях и на сайте Фонда капитального ремонта в Пермском крае. Также с августа 2018 года все обращения и заявления граждан принимаются в МФЦ.

«Мы стали первым регионом, который смог реализовать такую работу. Процесс предоставления услуг в многофункциональных центрах максимально упрощён. Процедура занимает всего несколько минут. При обращении жителям края необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности», — разъяснила Елена Захарова

Также фонд ведёт постоянную работу по информированию населения и по обращениям в социальных сетях. Это официальные группы в «Вконтакте», «Инстаграм» «Фейсбук».

По итогам выступления начальник планово-экономического управления Фонда капитального ремонта, модератор круглого стола, зампредседателя Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева положительно отозвалась о работе Фонда капитального ремонта. Она отметила, что меры, принятые в Пермском крае по решению проблем реализации программы капремонта, её приятно удивили. В частности, она сообщила, что подпрограмма для ветхих домов, чей ремонт нецелесообразен, есть далеко не во всех регионах. Поэтому то, что в Пермском крае такая подпрограмма уже создана, очень хорошо с точки зрения реализации программы капремонта.