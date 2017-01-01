«Уральские посикунчики» временно закрыли за нарушение санитарных норм

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В Управление Роспортребнадзора по Пермскому краю поступила жалоба от жильца дома по ул. Героев Хасана, 28 на работу кафе «Уральские посикунчики» и «Ки-Суши», которые располагаются на первом этаже этого дома. Об этом сообщает ведомство.

Из обращения следует, что предприятия работают круглосуточно и нарушают требования к оборудованию системы вытяжной вентиляции и системы канализации. В ходе проверок доводы заявителя подтвердились.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений юрлицам был составлен протокол. Решением суда было принято приостановить деятельность кафе «Уральские посикунчики» и «Ки-Суши» на 90 суток.

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