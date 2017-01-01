Иск Андрея Гладикова к Сбербанку возвращён без рассмотрения

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Арбитражный суд Пермского края вернул без рассмотрения иск, поданный 14 ноября Андреем Гладиковым о привлечении Сбербанка к субсидиарной ответственности. Причина возврата — необходимость изменения круга заявителей. В частности, указывается, что заявителями могут быть кредиторы «Камской долины», сообщают в компании.

В этой ситуации один из кредиторов группы «Камская долина» — ООО «Т групп» — проинформировал акционеров компании о намерении сегодня, 26 ноября, подать иск в Арбитражный суд с аналогичным требованием о привлечении Сбербанка к субсидиарной ответственности, сообщают в «Камской долине».

В ходе рассмотрения иска ООО «Т групп» Андрей Гладиков планирует выступить в качестве участника процесса.

Напоним, что в ходе процесса планировалось рассмотрение участия «Камской долины» в проекте «Новые Протасы». Суммарный убыток для группы предприятий «Камская долина» от этой сделки составил 624 млн руб. По настоянию ПАО «Сбербанк», сообщают в компании, «Камская долина» выкупила недостроенное здание гостиницы и несколько таунхаусов. Позже оказалось, что все эти объекты имеют неустранимые дефекты и не могут быть достроены из-за допущенных прежним владельцем серьёзных нарушений.

Андрей Гладиков полагает, что действия ПАО «Сбербанк» в указанной ситуации были недобросовестными и привели группу «Камская долина» к кризису.

В случае признания субсидиарной ответственности банка он будет оплачивать долги компании «Камская долина», которые не удастся компенсировать за счёт продажи залогового имущества. Объём взыскания может превысить 1 млрд руб., считают в компании.