Андрей Гладиков подал иск о привлечении ПАО «Сбербанк» к ответственности



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Акционер ГК «Камская долина» Андрей Гладиков 14 ноября подал в краевой арбитражный суд заявление о привлечении ПАО «Сбербанк» к субсидиарной ответственности за долги «Камской долины». В настоящее время строительная группа находится в процедуре банкротства, напоминают в пресс-службе компании.

В ходе рассмотрения дела представители заявителя, сообщают в пресс-службе, представят документы и доказательства, подтверждающие, что «Сбербанк» являлся организацией, контролирующей должника (строительную группу «Камская долина»). Банк имел право давать обязательные для исполнения должником указания, сопровождал весь процесс деятельности группы: бюджетное планирование, ежеквартально контролировал исполнение бюджетов движения средств.

В ходе процесса будет рассмотрено участие «Камской долины» в проекте «Новые Протасы». Суммарный убыток для группы от этой сделки составил 624 млн. рублей. По настоянию ПАО Сбербанк, сообщают в компании, «Камская долина» выкупила недостроенное здание гостиницы и несколько таунхаусов. Позже оказалось, что все эти объекты имеют неустранимые дефекты и не могут быть достроены из-за допущенных прежним владельцем серьёзных нарушений.

Андрей Гладиков полагает, что действия ПАО Сбербанк в указанной ситуации были недобросовестными и привели группу «Камская долина» к кризису.

В случае признания субсидиарной ответственности банка — он будет оплачивать долги компаний «Камской долины», которые не удастся компенсировать за счет продажи залогового имущества. Объем взыскания может превысить 1 млрд рублей, считают в компании.