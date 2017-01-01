Новый концертно-спортивный комплекс планируется построить в основном на федеральные средства

Край выделит 23% бюджета стройки

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Внешний вид проектируемого комплекса

Новый концертно-спортивный комплекс на 10,5 тыс. мест, который должен появиться в районе ДКЖ, планируется построить в основном за счёт федеральных средств. Об этом 26 ноября на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания заявил министр спорта Пермского края Владимир Епанов.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров сообщил, что примерная сумма всех проектных и строительных работ составит 6,7 млрд руб. За пример взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.

Владимир Епанов пояснил, что пока планируется, что 73% средств будет выделено из федерального бюджета и 23% — из краевого.

Проект застройки территории. Под номером 5 - Универсальный дворец спорта

Что касается сроков строительства, то Колмогоров уточнил, что в 2020—2021 годах будет производиться проектирование, в конце 2021 года планируется объявить конкурс на строительство. Объект должен быть сдан в 2024 году.



Напомним, в ходе недавнего визита в Пермь вице-премьера Правительства РФ губернатор края Максим Решетников сообщил о затратах на строительство в 10 млрд руб.