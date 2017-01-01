Кафе Lounge опечатали на два месяца за нарушение санитарных норм

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УФССП России по Пермскому краю сообщает, что по решению суда кафе Lounge, которое расположено в пристроенных к многоквартирному дому помещениях на ул. Ленина, 98, было закрыто.

Проверка Роспотребнадзора показала, что собственник допустил нарушения санитарных требований к эксплуатации жилого помещения: не оборудовал должным образом шахты вытяжной вентиляции в кафе. По словам жителей дома, вентиляция находится на уровне их окон, из-за чего все запахи идут в их квартиры.

В связи с этим суд признал собственника виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток.

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