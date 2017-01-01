Озвучены итоги проверки пермского аэропорта после жалобы авиакомпании «Победа»

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В официальных социальных сетях Между народного аэропорта Пермь опубликован ответ на претензии авиакомпании «Победа» к состоянию взлётно-посадочной полосы.

«После получения информации о фактах повреждения службами аэропорта Большое Савино производилась комплексная проверка аэродрома и составление акта. Ни в одном из актов осмотра ВПП недостатков обнаружено не было… За последние три года ни одна авиакомпания не направляла официальных претензий в адрес Международного аэропорта Пермь о повреждениях ВС (воздушных судов, — прим.) из-за состояния аэродрома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что осмотр полосы проводится «не менее четырёх раз в сутки», а также «перед каждым взлётом и посадкой».

«На сегодня аэродром Большое Савино соответствует всем сертификационным требованиям, которые позволяют обеспечить безопасное выполнение полётов», — резюмирует пресс-служба.

Напомним, на этой неделе генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков отправил министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо, в котором говорится об обнаружении устойчивой динамики «недопустимых повреждений» шасси самолётов при посадке в нескольких аэропортах. По его данным, за январь — октябрь 2019 года повреждения получили 104 лайнера при посадках во Внуково, Пулково, аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.