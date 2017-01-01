«Победа» обнаружила нарушения на взлётной полосе в Большом Савино

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Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков отправил министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо, в котором говорится об обнаружении устойчивой динамики «недопустимых повреждений» шасси самолётов при посадке в аэропортах Внуково, Пулково и Большое Савино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.

В письме Калмыков отмечает, что существующие подходы к осмотру и очистке взлётно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны. Так, по его данным, только за 2018 год авиашины колёс самолётов «Победы» были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз, а за январь — октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера. Помимо Внуково и Пулково повреждения самолёты получали в 2019 году при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

— Выявление причин повреждения авиашин не регламентировано, поэтому в большинстве случаев осмотр должностными лицами аэродромов проводится в автомобиле на высокой скорости, что само по себе свидетельствует о «формальном подходе к визуальному осмотру», — указывает в обращении глава «Победы».

Калмыков попросил Дитриха дать поручение об анализе приведённых случаев повреждений авиашин, разработать план мероприятий по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов лётного поля.