Евгений Камкин займёт пост замминистра здравоохранения края

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Главный врач Пермской станции скорой помощи Евгений Камкин с понедельника, 25 ноября, перейдёт на работу в краевой минздрав. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил источник в правительстве края.

Напомним, что 25 октября пост замминистра министерства здравоохранения Пермского края занял главный врач больницы им. Вагнера в Березниках Михаил Суханов.

Стоит отметить, что ранее из минздрава уволились заместители Янина Калина и Ирина Плащевская. Сейчас среди заместителей министра Оксаны Мелеховой значатся Шамиль Биктаев, Михаил Мальцев, Наталья Буяк и Ольга Чулакова.