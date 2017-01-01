Михаил Суханов займёт пост замминистра здравоохранения края

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Главный врач больницы им. Вагнера в Березниках Михаил Суханов займёт пост заместителя министра здравоохранения Пермского края. С 25 октября он будет ответственным за медицинскую работу, сообщает «ПроПермь».

Должность главврача краевой больницы в Березниках займёт Роман Конев, ранее возглавлявший Добрянскую ЦРБ. На его место перейдёт Андрей Пьянников, который руководил Ординской центральной районной больницей.

Стоит отметить, что ранее из минздрава уволились заместители Янина Калина и Ирина Плащевская. Сейчас среди заместителей министра Оксаны Мелеховой значатся Шамиль Биктаев, Михаил Мальцев, Наталья Буяк и Ольга Чулакова.