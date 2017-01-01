Пермское УФАС готово лишить ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации

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Пермское УФАС России собирается лишить ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации в Закамском тепловом узле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики усмотрели в действиях поставщика тепла умышленное уклонение от получения дифференцированного тарифа на тепловую энергию, не включающего затраты по преобразованию теплоносителя на ЦТП для жителей, чьи дома находятся в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14.

В УФАС считают, что из-за действий «Т Плюс» жители Кировского района, в домах которых установлены бойлеры для самостоятельного нагрева воды, вынуждены переплачивать за услуги теплоснабжения.

ПАО «Т Плюс» намерено обжаловать предупреждение, вынесенное Пермским УФАС, сообщает «ПроПермь». «Законом о теплоснабжении предусмотрен ряд оснований для лишения организации статуса ЕТО. На сегодняшний день в отношении ПАО «Т Плюс» такие основания отсутствуют», — пояснили в энергокомпании.