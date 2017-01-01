Предпринимателя Александра Макарова увезли из зала суда на «скорой»

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Сегодня, 21 ноября, в Ленинском районном суде было продолжено слушание уголовного дела по обвинению генерального директора компании «ЭКАТ» Александра Макарова. В ходе слушания 21 ноября Александру Макарову стало плохо, была вызвана скорая помощь.

Врачи установили, что у обвиняемого крайне высокое давление и проблемы с сердцем. Макаров госпитализирован, проводится обследование.

Напомним, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ, до четырёх лет лишения свободы), причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 — до пяти лет), присвоении и растрате (ст. 160 — до 10 лет). Сам Макаров и его адвокат Аркадий Иванов доказывают абсурдность обвинения и отсутствие реальных потерпевших, как и нанесённого кому-либо ущерба.

Тем временем уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков сообщил «Новому компаньону», что следит за делом Александра Макарова.

«Мы изучаем материалы этого крайне непростого дела. В ближайшие дни я планирую встретиться с адвокатом Александра Макарова и обсудить все имеющиеся вопросы», — сказал Анатолий Маховиков.