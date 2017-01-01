В Прикамье на 47% увеличился темп роста строительства частного жилья

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По данным Пермьстата, с января по октябрь 2019 года в Прикамье введено в эксплуатацию 284,6 тыс. кв метров многоквартирного жилья, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тенденция увеличения общего объёма ввода жилья вновь сохраняется за счёт индивидуального жилого строительства. Если в период с января по сентябрь 2019 года частных домов было построено 445 тыс. кв метров, то за октябрь было построено еще 60 тыс. кв метров. В целом показатель роста объёма ввода частных домов за период январь-октябрь 2019 года составил 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, общая площадь ввода жилья в Прикамье за десять месяцев увеличилась на 30%. Такому результату послужил не только рост индивидуального жилого строительства, но и сдача плановых жилых объектов.

В пресс-службе ПЗСП прокомментировали, что на два новых объекта застройщика отмечается высокий спрос на покупку квартир.

Николай Зуев, генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» отметил вклад в увеличении объёма ввода многоквартирного жилья так: В конце сентября был сдан в эксплуатацию дом на улице Революции, 52Б — это более 400 квартир и 30 тыс. квадратных метров жилой площади.

По словам экспертов, сейчас идёт активная сдача в эксплуатацию домов, строившихся на протяжение года, что позитивно сказалось на статистике.

Генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александр Репин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко рассказал: Каждый год мы планируем сдавать чуть большее 100 тыс. кв. м жилья. В прошлом году мы ввели четыре многоэтажных дома общей площадью 104 тыс. кв. м, в этом году планируем сдать пять домов — 108 тыс. кв. м. На следующий год — 111 тыс. кв. м, и в 2021 году — 105 тыс. кв. м.



